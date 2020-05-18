Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri'nde Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı hazırlığı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs tedbirlerini ele almak üzere toplanacak Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Harekat Merkezi'nde faaliyetlerle ilgili brifing aldı.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekat Merkezi'nde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi" açıklamalarına yer verildi..
Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.
Etiketler: süleyman soylu koronavirüs İçişleri Bakanı covid-19Son Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:21
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İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde brifing aldı
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