Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı operasyonda 3 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramalarda sürücünün çantasında 3 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gümüşkavak Mahallesi’nde ise jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 'payp' diye tabir edilen 2 cam düzenek ile 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alanın 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Kaçakçılık
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