Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ziya Polat'ı ziyaretinde proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Sarıkaya ilçesindeki Roma hamamını gezen Demircan, gazetecilere, içinde bulundukları tarihi yapının çok kıymetli bir eser olduğunu söyledi.

Roma hamamı çevresinde 2010'dan beri bakanlık, özel idare ve belediyelerce çalışma yürütüldüğünü aktaran Demircan,"Yaklaşık 2 bin yıllık bir kültür varlığı, bugün havuzu da ortaya çıktı. Belki de tarihte aktif sıcak suyu kendiliğinden üreten çok özel bir yapı. Burası Anadolu'nun yaşayan, kıymetli bir kültür mirasıdır." diye konuştu.

Çevre düzeninin bir an evvel yapılarak gezilebilir hale getirilmesi planlanan eserin turizme kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Demircan, "Kamulaştırma yapıp bu işi biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Eminim ki ilçemize, Yozgat'ımıza ayrı bir soluk getirecek, ayrı bir çekim oluşturacaktır. İlçemizin tanınmasına ve ön plana çıkmasına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün bu tip yapıları Türkiye'nin dört bir yanında takip ettiğini belirten Demircan, "Memleketimiz, 14 bin yıla varan yeraltı tarihi kaynaklarıyla dünya kültür mirasının merkezi diyebileceğimiz niteliktedir. Onlardan bir tanesinin de burada var olmuş olması ilçemiz adına çok sevindirici. Bu anlamda gayreti olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Demircan'a ziyaretinde Vali Ziya Polat ile Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de eşlik etti.