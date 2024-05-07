Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış günlerdir Elazığ’da etkili oluyor.



Bugün de etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların 2000 metre ve üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bingöl çevrelerindeki yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” denildi.