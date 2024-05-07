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Güncel
İHA 07.05.2024 22:00

Aksaray'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otobüsün bagajında 46 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Tüm yolcuların bir bir kontrolden geçirildiği otobüsün bagajında da arama yapan jandarma ekipleri, valiz içerisine gizlenmiş toplam 46 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Valizlerin sahibi olan D.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 57 bin 500 TL olan kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konuldu. 

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