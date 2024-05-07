Uşak’ta konfor ve güvenlik sunan akıllı durakların üretimi başladı

Özellikle büyükşehirlerde sıklıkla görülen ve otobüs bekleyen vatandaşların konforu için büyük önem taşıyan akıllı duraklar, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla bundan böyle Uşak halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye atölyesinde hazırlanan ilk akıllı durağı yerinde inceleyen ve aynı zamanda tanıtımını yapan Başkan Yalım; kentin çeşitli noktalarına bu duraklardan yerleştireceklerini söyledi. Akıllı durak üretimini artıracaklarını ve seri şekilde kente yayacaklarını ifade eden Başkan Yalım;



“Özellikle öğrencilerimizin ve işçilerimizin yoğun olarak beklediği ve ulaşımın hareketli olduğu noktalara yerleştireceğiz. Bu duraklar sayesinde; otobüslere, okul servislerine ve işçi servislerine binmek için bekleyen vatandaşlarımız hava şartlarından etkilenmeden vakit geçirebilecek. Aynı zamanda özellikle kadınlarımız ve öğrenci kardeşlerimiz güvenli bir ortamda hiç korkmadan otobüslerini bekleyebilecek” dedi.



Tam donanımlı ve güvenli bir sistem



İçerisinde bulunan klima sayesinde vatandaşları yaz aylarında sıcaktan kış aylarında ise soğuktan koruyacak olan akıllı duraklar, ferah oturum alanı ve güvenli yapısı ile dikkat çekiyor. Akıllı duraklar sadece konfor anlamında değil güvenlik noktasında da üst düzey bir performans sunuyor. Tavanda yer alan güvelik kameraları ile emniyet güçleri tarafından 7/24 izlenen akıllı durak kabinleri; muhtemel bir sorun halinde direkt olarak polisin müdahalesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda Uşak Belediyesi ekipleri tarafından da sürekli takip edilecek olan akıllı duraklar; sağlam yapısı sayesinde halkın yağmur, kar, güneş ve rüzgâr gibi etkenlerden etkilenmesini önlüyor.