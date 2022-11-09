Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı
Elazığ'da iki ruhsatsız tabanca ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolu üzerinde bulunan Gülüşkür Jandarma Karakolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş ve birinin seri numarası silinmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ
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