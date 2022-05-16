Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen önleme faaliyetleri kapsamında bir inşaattan hırsızlık yapıldığını fark ederek, olaya müdahale etmek için harekete geçti.

Polisin geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonete yükledikleri çalıntı malzemelerle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kısa süreli takibin ardından yakalanan F.K. (35), H.Z. (38) ve B.A. (38) gözaltına alındı.

Kamyonetteki 150 inşaat demiri, 4 pano, 30 demir, sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.