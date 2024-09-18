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Güncel
AA 18.09.2024 09:43

Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Adıyaman'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Harput Mahallesi'nde M.S.E'ye ait park halindeki otomobilden ziynet eşyası, 3 bin lira ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Adıyaman'a hareket ettiğini tespit etti.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, K.K, T.A, Ş.A. ve M.K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ziynet eşyası ve paranın sahibine teslim edileceği belirtildi.

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