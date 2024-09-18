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Güncel
AA 18.09.2024 09:35

Bitlis'te 103 haneye doğal gaz, ücretsiz bağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bitlis Belediyesince yürütülen proje kapsamında dar gelirli 103 ailenin konutuna doğal gaz, ücretsiz bağlanacak.

Bitlis'te 103 haneye doğal gaz, ücretsiz bağlanacak

Halk Eğitim Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle aileler belirlendi.

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, birinci ve ikinci etabı tamamlanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurtulgu, "Bu proje, başkanımızın yoğun girişimleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından halkımız için aldığımız bir destektir. Bunun üçüncü ve dördüncü etaplarını da yapacağız. Bakanlığımızdan destek aldığımız sürece bunu halkımıza yansıtacağız. Kurada hak kazanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler" dedi.

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