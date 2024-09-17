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Güncel
İHA 17.09.2024 17:51

Zonguldak’ta yağışlı havada iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağışlı havada iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta yağışlı havada iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak istikametinden gelen Y.S. idaresindeki araç, yağışlı havada Ömerli mevkiinde aynı istikamette seyir eden R.Ş.’nin kullandığı araçla çarpıştı. R.Ş.'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle yol dışına savruldu. Araç çakılların üzerine çıkarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Y.S., hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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