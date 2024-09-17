Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.09.2024 17:23

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 29,86 gram metamfetamin, 1,48 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
DMM, "Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı" iddiasını yalanladı
19:04
ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e gidecek
19:01
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan 32 köy yolu açıldı
19:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın TRT Haber'e konuştu: İsrail bir terör devleti
17:51
Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
17:44
İzmir'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı: Yüzlerce yaralı var
Katil İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı: Yüzlerce yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ