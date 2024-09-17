Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 29,86 gram metamfetamin, 1,48 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.