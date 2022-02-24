Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Elazığ-Bingöl kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kubar esrar ile 507 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.E.S. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Narkotik
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