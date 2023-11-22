Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde İ.T'nin (21) üst aramasında vücuduna sarılı olarak 1 kilo 575 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 2 fişek,13 gram sentetik uyuşturucu ve 16 gram esrar bulundu, 3 şüpheli yakalandı.