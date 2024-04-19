Elazığ'da mobil ekip, 5 yılda yaklaşık 1000 öğrenciyi spora kazandırdı

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 30 antrenörün yer aldığı mobil ekip, Elazığ genelindeki bütün ilkokulları ziyaret ederek 3'üncü sınıf öğrencileriyle bir araya geliyor ve proje hakkında bilgi veriyor.

Daha sonra mobil ekip, öğrencileri okullarına en yakın spor tesisine götürerek, spor alanında yetenekli olanları keşfediyor.

Mobil ekip, 5 yıl içerisinde 27 bin öğrenciye ulaşarak bu çocuklardan yetenekli olan yaklaşık bin öğrenciyi spora yönlendirdi.

Özellikle atletizm, futbol, badminton, basketbol ve yüzme branşlarında spora kazandırılan öğrenciler, yapılan modern antrenman salonlarında çeşitli yarışmalara hazırlanıyor.

"Elazığ'da çok yetenekli çocuklar var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kentte yetenek taramasının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Alanında uzman ekipleriyle bu işi yürüttüklerini belirten Eren, 3. sınıf öğrencilerinin tamamını taramaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu çalışmanın 2018'den bu yana yürütüldüğünü kaydeden Eren, çalışma kapsamında şimdiye kadar 27 binin üzerinde çocuğu yetenek taramasından geçirdiklerini anlattı.

Tarama sayesinde 1000 sporcu keşfettiklerini ve bu çocukların antrenmanlara katıldığını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Altyapılardan milli takım düzeylerine gelecek şekilde antrenmanlarına devam ettiriyoruz. Sporda son zamanlardaki başarının en büyük etkenlerinden biri yetenek taramasında çocukların keşfedilmesi. Elazığ'da çok yetenekli çocuklar var. İnşallah milli takıma çok sporcu göndereceğiz."

Eren, bu yıl Elazığ genelinde 9 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Türk sporunun geleceğinde yer alabilecek çocuklar seçiliyor"

Antrenör Mustafa Cihan ise proje sayesinde yetenekli çocuklara çok rahat ulaştıklarını aktardı.

Bu seçmeleri çok önemsediklerini belirten Cihan, şöyle devam etti:

"Projeyle Türk sporunun temeli atılıyor. Türk sporunun geleceğinde yer alabilecek çocuklar seçiliyor. Çocuklar okullarından alınıyor. Okullara yakın olan spor salonlarına getirilerek, 8 bilimsel testten geçiriliyor. Bu geçirilen testler sonucunda çocukların yetenekleri ortaya çıkarılıyor. Bilim Kuruluna gönderiliyor bu sonuçlar. Onların değerlendirmeleriyle de sporun altyapısına gidecek olan çocuklarımız belirlenmiş oluyor."

Velilerin de projeden memnun olduğunu dile getiren Cihan, spora kazandırılan çocukların Bakanlık tarafından genel performans gelişimlerinin takip edildiğini kaydetti.

Cihan, "Proje sayesinde gelecekte olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edebilecek çocuklar belirleniyor." dedi.

Yetenek taramasına katılan 3. sınıf öğrencisi Elif Nisa Avanos, ileride iyi bir voleybolcu olmak istediğini dile getirdi.

Taramada parkurların çok eğlenceli ve güzel olduğunu aktaran Yiğit Bulsu ise "Çok hızlı bir koşucuyum. Eğer seçilirsem ileride futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.