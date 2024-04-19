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Güncel
AA 19.04.2024 13:39

Afyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali

Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı.

Afyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar'da Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin açılışında, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Orkestra şefi Nikos Haliassas, 2000'den beri çeşitli orkestraların sanat direktörü ve baş şefliğini üstleniyor.

Haliassas, üçüncü kez çalışma fırsatı bulduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile festivalin açılış konserini yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Küçük bir şehirde böyle bir festivalin 23. yılına gelmesi şaşırtıcı"

Türkiye'de küçük bir şehirde böyle bir festivalin 23. yılına gelmesinin kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Haliassas, "Festivalin yeni mekanı olan Afyonkarahisar Yeni Müzesi'ni çok etkileyici buldum. Konserde solist kemancı Daniel Matejca da çok iyiydi. Afyonkarahisar'daki konserimize katılım da çok yüksek oldu. Bu kadar beklemiyordum, şaşırdım" dedi.

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