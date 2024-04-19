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Güncel
AA 19.04.2024 13:21

Bolu'da yaralı veya hasta halde bulunan 206 yaban hayvanından 139'u tedavi edildi

Bolu'da, geçen yıl yaralı veya hasta halde bulunan 206 hayvandan 130'u tedavilerinin ardından doğaya salınırken 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi, çeşitli türlerin bulunduğu 67 canlı ise kurtarılamadı.

Bolu'da yaralı veya hasta halde bulunan 206 yaban hayvanından 139'u tedavi edildi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 164'ü kuş, 40'ı memeli ve 2'si sürüngen olmak üzere 206 hayvan için ihbar alındığı belirtildi.

İhbarların 162'sinde tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin şube müdürlüğünce, 44'ünün veteriner klinikleri tarafından yapıldığı anlatılan açıklamada, yaban hayvanlarıyla ilgili ihbar sayısında 2022'ye göre artış yaşandığı kaydedildi.

Bunun, iklim değişikliği ve yaban hayvanlarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerden kaynaklandığı, şube müdürlüğünce tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvan sayısında artış görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavi ve rehabilitasyon sayısı 2022'de 115 iken 2023'te 162'ye çıktı. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi önemli rol oynadı. Toplamda 130 hayvan doğaya geri salındı, 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi. Ancak ne yazık ki 67'si hayatını kaybetti. Bu hayvanlar arasında sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi farklı türler bulunmaktaydı."

Açıklamada ayrıca, yaban hayvanı ile insan etkileşimlerini azaltmak için düzenleyici ve önleyici projelerin hayata geçirildiği, bu yıl için daha kapsamlı çalışmaların planlandığı bildirildi.

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