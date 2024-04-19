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Güncel
AA 19.04.2024 12:18

Gaziantep'teki depremzede çocuklar 23 Nisan kutlamasında eğlendi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Sosyal ve Toplumsal Faaliyet Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki depremzede çocuklar için kutlama programı düzenledi.

Gaziantep'teki depremzede çocuklar 23 Nisan kutlamasında eğlendi
[Fotograf: AA]

Fevzipaşa Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulundaki etkinlikte, animasyon, palyaço ve yüz boyama gösterileri, halat çekme yarışması ve balon şovu yapıldı, çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

Kutlama programına, GTO yönetim kurulu üyeleri Sinan Bay ve İbrahim Yetkinşekerci, İslahiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Polat, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Kadir Türkmen de katıldı.

Gaziantep'teki depremzede çocuklar 23 Nisan kutlamasında eğlendi

"Çocukların yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri çok mutlu etti"

Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, faaliyet kulübü olarak oda personelince tamamen gönüllülük esasıyla çalışmalar yürütüldüğünü, yaklaşık 10 yıldan bu yana Gaziantep'te ve çevresinde bu tip gönüllü faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle travma yaşayan çocuklarla bir araya gelmek istediklerini vurgulayan Özgözükara, "Afetin etkilerinin hafifletilmesi ve bu bölgenin öğrencilerine destek olmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte çocukların hoşça vakit geçirmelerini, yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

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23 Nisan Deprem Gaziantep
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