Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 26 Mart'ta tutuklanan Suriye uyruklu M.D.H. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Çatışma bölgesinden fotoğrafları bulundu

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

M.D.H.'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu ve Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı iddianamede vurgulandı.

İddianamede, ikametinde örgütsel doküman ele geçirilen, cep telefonunda çatışma bölgesinde keskin nişancı tüfeğiyle çekilmiş fotoğrafı bulunan sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.