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Güncel
AA 19.04.2024 13:40

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'da tiyatro gösterisi

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Öz Büyücüsü" adlı oyun sahnelenecek.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'da tiyatro gösterisi
[Fotoğraf: Niğde Belediyesi]

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Çocuk Tiyatrosu oyuncuları Gökçen Kiper, Neslihan Ballı, Ebru Güner, Mert Özbek, Ali Eren Yücel, Ömer Cihan ve Ertuğrul Aslan'ın yer alacağı oyun, izleyicileri farklı maceraya sürükleyecek.

23 Nisan Salı günü saat 19.00'da başlayacak oyunun yetişkinler için 20, çocuklar için 10 lira olan biletleri "kulturonline.nigde.bel.tr" internet adresinden temin edilebilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

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23 Nisan Niğde Tiyatro
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