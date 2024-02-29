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Güncel
İHA 29.02.2024 15:50

Elazığ’da husumetlisini yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yolda karşılaştığı husumetlisini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da husumetlisini yaralayan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. S.Y., belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.'ya 6 el ateş etti.

M.A. ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan S.Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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