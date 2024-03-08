Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

İsmetpaşa İlkokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Canlandırılmalı olarak gerçekleştirilen tatbikat, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri gelerek, depremden etkilenen 3 yaralıyı okuldan çıkardı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edildi.

Depremin ülke ve ilin acı bir gerçeği olduğunu aktaran İsmetpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, “Bu anlamda acı bedeller ödedik. Deprem önlenemez bir doğal afet ama etkileri minimuma indirmek bizlerin elinde. Ülkemizde 1-7 Mart, Deprem Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde bugün Elazığ MEB AKUB, Kızılay, AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerinin katılımıyla geniş bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta 40 personel ve 450 öğrenci tahliyesi gerçekleşti. İçeride bulunan 3 yaralımız, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı” dedi.