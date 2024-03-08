Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.03.2024 10:23

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ’da İsmetpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı
[Fotograf: İHA]

İsmetpaşa İlkokulu'nda 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Canlandırılmalı olarak gerçekleştirilen tatbikat, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri gelerek, depremden etkilenen 3 yaralıyı okuldan çıkardı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edildi.

Depremin ülke ve ilin acı bir gerçeği olduğunu aktaran İsmetpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, “Bu anlamda acı bedeller ödedik. Deprem önlenemez bir doğal afet ama etkileri minimuma indirmek bizlerin elinde. Ülkemizde 1-7 Mart, Deprem Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde bugün Elazığ MEB AKUB, Kızılay, AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerinin katılımıyla geniş bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta 40 personel ve 450 öğrenci tahliyesi gerçekleşti. İçeride bulunan 3 yaralımız, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı” dedi. 

ETİKETLER
AFAD Deprem Elazığ
Sıradaki Haber
Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
11:47
CENTCOM: Orta Doğu, son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meseleleriyle karşı karşıya
11:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı eğilimleri eleştirdi
11:45
Şubatta en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
11:51
KOSGEB, bu yıl 8 binden fazla kadının işletme kurmasını destekleyecek
11:32
Taksi şoförünü öldüren Oğur Erge'ye ağırlaştırılmış müebbet
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 109 yıl sonra aynı rotada
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 109 yıl sonra aynı rotada
FOTO FOKUS
Filistin'de kadın gazeteci olmak: Her an öldürülebilirim
Filistin'de kadın gazeteci olmak: Her an öldürülebilirim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ