Manisa'da zeytin budama kursu açıldı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verilen kursa 16 kursiyerin katıldığı öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursun 72 saat süreceği açıklanırken kursiyerlere ayrıca zeytin bahçelerinde uygulamalı olarak zeytin budama tekniklerinin de verileceği ifade edildi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, `İlçemizde üzümün yanında zeytin üretimi de artmaya başladı. Amacımız çiftçimize bilinçli bir şekilde zeytin yetiştiriciliği yaptırmak. İyi bir zeytin yetiştirmenin en önemli aşaması budama, bilinçli sulama teknikleri, zararlı hastalıklarla ve böceklerle mücadele teknikleridir. Kursumuzda tüm bu bu unsurlar anlatılacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerinde değerlendiriyoruz. Desteklerinden dolayı İlçe Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.` dedi.