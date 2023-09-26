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Güncel
AA 26.09.2023 11:36

Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hankendi köyündeki bir çiftlikten yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ve araştırmalar neticesinde şüpheliler M.K, H.Ü, S.K. ve Ş.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada elektrik panosu, klima, iş aletleri, kablo gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, H.Ü. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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