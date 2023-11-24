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Güncel
AA 24.11.2023 00:12

Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde bulunan çay ocağına pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerin A.D, F.D. ve M.Ö.D. olduğunu tespit etti.

Adresleri belirlenen 3 zanlı, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Bağlar Mahallesi'nde bulunan çay ocağına, araçla gelen kişi yada kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, saldırıda çay ocağında oturan M.A, R.Ç. ve A.Ç. yaralanmış, yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Jandarma, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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