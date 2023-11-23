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Güncel
AA 23.11.2023 23:36

Burdur’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-21 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen 17 operasyonda yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 30 şüpheliden 5‘i tutuklandı. 9’u adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 169 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 8 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 adet sikke, 1 adet kürek, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet çapa, 2 adet bakır çubuk, 2 adet demir murç ele geçirildi.

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Burdur Kaçakçılık
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