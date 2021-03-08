Sakarya'da Covid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Araç sürücüsü M.E.S'ye ilgili kanun gereğince 8 bin 462 lira idari para cezası verildi.

Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş 426 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

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