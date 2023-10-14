Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.10.2023 16:16

Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, 320 personelden oluşan 66 ekip katıldı.

Ekipler, 2 bin 145 kişiyi kontrol etti, 296 araç, 97 umuma açık iş yeri, 87 metruk bina ile 18 park ve bahçede denetim yaptı.

14 araca idari para cezası uygulanan denetimlerde, pompalı tüfek, 12 dolu kartuş, 3 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 25 gram kokain ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor
16:50
Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı
16:45
İsrail'in Gazzelilerin güneye gitmelerini istemesi 'ikinci Nekbe' olabilir
16:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
16:42
Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı
16:39
İsrail’in Gazze’deki siviller için verdiği tahliye süresi doldu
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Ankara polisi Togg'la görev başında…
Ankara polisi Togg'la görev başında…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ