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Güncel
AA 14.10.2023 15:51

Balkondan düşen çocuk 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan çocuk 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Balkondan düşen çocuk 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İlçedeki Boğaziçi mahallesinde 30 Eylül'de yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen 16 yaşındaki Eylül Öztürk ağır yaralandı.

Öztürk, Arhavi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Öztürk, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi bugün ilçe merkezindeki Merkez Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

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Artvin
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