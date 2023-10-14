Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.10.2023 16:06

Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Sinop merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları çok sayıdaki kişiyi ''hesaplarına siber saldırı yapıldığı'' söylenerek dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak amacıyla Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakalandı.

Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. 

ETİKETLER
Dolandırıcılık Sinop
Sıradaki Haber
Kars'ta arazisi afetten zarar gören çiftçilere ücretsiz tohum dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
BM Gazze'deki tesislerine sığınan sivillerin korunması çağrısı yaptı
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda deprem konutlarının teslimine başlıyoruz
17:02
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor
16:50
Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı
16:45
İsrail'in Gazzelilerin güneye gitmelerini istemesi 'ikinci Nekbe' olabilir
16:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Ankara polisi Togg'la görev başında…
Ankara polisi Togg'la görev başında…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ