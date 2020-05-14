İlçeye bağlı Akçetepe köyü mevkisinde bulunan, yaklaşık 900 metrekare genişliğinde, 5 metre yüksekliğindeki mağara sarkıtları, dikitleri, duvar travertenleri ve baca şeklindeki oluşumlarıyla yörede ilgi görüyor.

Mağarada daha önce Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Taner Şengün ve Dr. Muzaffer Siler tarafından incele yapılmış, mağaranın önce bilimsel literatüre sonra da turizme kazandırılması için çalışma başlatılmıştı.