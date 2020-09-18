İçişleri Bakanı Soylu, "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak" açıklamasını yaptı.

21 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni tip sürücü belgeleri çipli nüfus kartlarına yüklenebilecek. İşlem nüfus müdürlüklerinde yapılacak Böylece cepte iki yerine tek kart taşınacak.

Kimlik kartına ehliyet nasıl yüklenir?

T.C. Kimlik Belgesini yeni çıkarmak için başvuranlara, sürücü belgelerini yüklemek isteyip istemedikleri sorulacak. Eğer yanıt olumlu olursa yeni kimlik hazırlanırken sürücü belgesi de yüklenmiş olacak. Yurt dışındaki kullanımlar için sürücü belgeleri basılmaya devam edecek.

Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin 16 Eylül’deki online açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlatmıştı.

"Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz"

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin başlayacağını söylemişti.

Bakan Soylu, "Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz." demişti.