Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor.

Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.

Aydın kamp alanlarında ise Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor.

Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın'a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka'da 80 TL, Milas ilçesinde 80 TL, Datça ilçesinde 100 TL olarak sıralanıyor. Tesislerde genellikle 0-12 yaş arasındaki çocuklar için 30- 50 TL arasında ücret ödenmesi gerekiyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bir kamp alanının müdürlüğünü yapan Erhan Cesur, bayram tatiline yönelik hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirterek, `Önümüzde bayram tatili var. 220 dönüm bir arazi üzerindeyiz. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu tarz tatillerde çadır ve karavan sayımız çok oluyor. Bunların elektrik, su, altyapıları, alanın temizliği, duşların bakım onarımını gerçekleştirdik. Alan büyük olunca çevre temizliği çok önemli oluyor. Bayrama hazırlanıyoruz. Tadilat ve malzeme ikmalini yapıyoruz. Hazırlıkları yüzde 90 oranında tamamladık` dedi.

Olası orman yangınlarına karşı önlemlerin de alındığına dikkat çeken Cesur, `Orman ve denizin birleşmiş olduğu nokta vatandaşlar için çok önemli, çünkü çadırların güneş görmemesi gerekiyor. Elektrik, aydınlatma, ortak kullanım buzdolapları gibi her türlü altyapı mevcut. Tuvalet ve duştaki yoğunluğu azaltmak için kapasitemizi arttırdık. Olası orman yangınlarına yönelik 3 ay boyunca ciddi bir hazırlık yaptık. Geçen yıl yaşanan yangınlar sebebiyle bu işi ciddiye aldık. Tesisimizdeki çalı ve makilik alanı resmi makamlardan izin alarak temizledik. Arazözlerin geçebileceği noktaların açılımını yaptık` ifadelerini kullandı.

Kamp ücretleriyle ilgili bilgi veren Cesur, `Biz çadırlardan gecelik 110 TL ücret alıyoruz. Elektrik, aydınlatma, tuvalet ve duş fiyatın içinde yer alıyor. Karavanlardan 200 TL ücret alıyoruz. Tesisteki çadırlardan kiralamak isteyenlerin ise 200 TL ödemesi gerekiyor. Bu fiyatlar da tercih sebebi oluyor. Sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen doğaseverler kamp tatilini tercih ediyor. Pandemi ile birlikte yüzde 600 gibi bir artış yaşandı. Doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler bu tatile yöneldi` dedi.

Karavan tatili yapan vatandaşlardan Neslihan Yoldaş ise `Biz yeni karavancıyız ve çok memnunum. Yalnız kalamam ve küçük bir yerde yaşayamam sanıyordum ama öyle değilmiş. Bulunduğumuz ortam oldukça önemli. Bulunduğunuz yer keyifli ise karavanda yaşamak çok güzel. Bayram tatilinde de karavan kampında olacağız. Bizim için tatil artık karavan demek. Karavanda yorulmuyorsunuz` diye konuştu.