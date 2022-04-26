ÖSYM'den yapılan açıklamada "10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2022 YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2022 YDS/1 sonuçları için tıklayınız.

2022 YDS/1 sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemeler 10 gün süreyle erişime açıldı.

YDS sınav kağıdı ve cevap anahtarı görüntüleme nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

2022 YDS sınav soruları ve cevapları için tıklayınız.