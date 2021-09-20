Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eflani'de cip ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eflani ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu.
Ersin B. yönetimindeki 78 AZ 223 plakalı cip, Ovaşeyhler köyü yakınlarında Lütfi Ö'nün kullandığı 55 PB 036 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar meydana geldi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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