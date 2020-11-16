Emekli Hasan Artan, Safranbolu'dan getirdiği yaklaşık 200 safran soğanını Fatih Mahallesi'ndeki tarlasına ekti.

Kentin karasal iklimine uyum sağlayan bitkiden geçen yıl 150 gram üreten Artan, bu yıl başladığı hasatla 300 grama ulaşmayı hedefliyor.

"Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan safran, ekonomik olarak da üreticiyi memnun ediyor.

Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran üretiminin sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Üretim yapılan alanın yılda 2-3 kez sulanmasının verim artışı sağladığını belirten Artan, "Denemek için susuz yetiştirdim ama zayıf kalıyor. Herkese safran üretimini tavsiye ederim, denesinler. Bazı ürünler için güzel bir alternatif. Bundan 5 dönüm ekmek, diğer ürünlerden 100 dönüm ektiğinizden daha fazla gelir getirir." dedi.

Hasat etkinliğine katılan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de teknik iş birliği içinde oldukları Artan'ın, güzel ve başarılı işler yaptığını belirtti.

Artan'ın, üretimde önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Tülek, "Safran, ekonomik olarak bölgemizde alternatif bir ürün. Yoğun iş gerektirdiği için sınırlı alanlarda ekilmesi mümkün. Burada da gördüğünüz gibi safran, kumsal toprakları seven, güney yamaçları, güneşi seven bir bitki. Bu tarz, değerlendirilmeyen kumsal, 2. ve 3. sınıf topraklarda dahi kaliteli verim alındığı görülüyor. Yaklaşık 100 bin ila 140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebiliyor. Bunun da ekonomik olarak değeri 25-30 bin lira." diye konuştu.

Hasat etkinliğine katılan Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı İsmet Açıkgöz ve Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım da ürünü inceleyerek Artan'dan bilgi aldı.