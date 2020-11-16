İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 215 gram sentetik uyuşturucu, bir gram eroin, 48 gram esrar, 9 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

