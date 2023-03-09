İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı.

Söz konusu terör örgütünün üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.