Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Doğukan Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kontrollü yıkım için binanın etrafında güvenlik tedbiri alındı.

İş makineleriyle çalışmayı sürdüren ekipler 14 katlı apartmanın yıkımını tamamladı.