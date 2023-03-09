Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazan'da öğrenciler depremzedeler için kermes düzenledi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde bir grup öğrenci, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olmak için kermes düzenledi.
Kermesin açılışına Okul Müdürü Fatih Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kermesten 10 bin lira gelir elde edildi.
Okul Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencileri tebrik etti.
Okulun Kızılay Kulübü Başkanı Zeynep Demir, depremzedeler için ne yapabileceklerini düşünürken kermes düzenleme fikrinin ortaya çıktığını belirterek, "Umarım kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına küçük de olsa bir katkımız olur." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ankara
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