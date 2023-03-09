Kermesin açılışına Okul Müdürü Fatih Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kermesten 10 bin lira gelir elde edildi.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencileri tebrik etti.

Okulun Kızılay Kulübü Başkanı Zeynep Demir, depremzedeler için ne yapabileceklerini düşünürken kermes düzenleme fikrinin ortaya çıktığını belirterek, "Umarım kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına küçük de olsa bir katkımız olur." ifadelerini kullandı.