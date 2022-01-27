Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yakalanan hırsızlık hükümlüsü ile şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalanan bir hırsızlık hükümlüsü ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Edirne İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O'yu, bir işi için geldiği Keşan Adliyesi'nde yakaladı.
Ekipler, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K'yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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