İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde İ.T'yi durdurdu.

İ.T'nin üst aramasında 11,8 gram esrar, 5,5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Evinde yapılan aramada da 55 gram esrar, 3,6 gram bonzai ve 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.