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Güncel
AA 21.06.2023 21:07

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Yüzyıl Operasyonu"nda 41 zanlı yakalandı

Edirne'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen "Yüzyıl Operasyonu"nda 41 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Yüzyıl Operasyonu"nda 41 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ve organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde 56 ekip, 300 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak 56 şüpheliye ait 57 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 83 kök Hint keneviri, 338 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 41 zanlı gözaltın alındı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan araması olan 1 şüpheli yakalanırken, 2 yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cins köpek görevlilere teslim edilerek barınağa konuldu.

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