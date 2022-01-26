Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evini 1 ay boyunca fiziki takibe aldı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış, 4,18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheli H.P. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:43
- 11:37
- 11:31
- 11:24
- 11:27
Sıradaki Haber
Ziyaret Baraj Gölü ilk kez buz tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz