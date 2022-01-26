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THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/ adresinden ulaşabiliyor.

"Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz."

Ekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını söyledi.

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