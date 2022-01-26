Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da uçuşlar başladı mı? İstanbul Havaalanı açıldı mı?
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını açıkladı.
THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını söyledi.
Ekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz."
THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/ adresinden ulaşabiliyor.
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