Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hava ulaşımına kar engeli
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kar yağışının etkisi azalınca seferler devam edecek.
Kar yağışı kara yolunun yanı sıra hava yolunda da aksaklıklara neden oluyor.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Yetkililer, karın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.
Etiketler: Hava Yolu Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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