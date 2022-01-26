Kar yağışı kara yolunun yanı sıra hava yolunda da aksaklıklara neden oluyor.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, karın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.