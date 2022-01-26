Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ziyaret Baraj Gölü ilk kez buz tuttu
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’da son günlerde etkili olan kar yağışı, dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. 2007 yılında sulama amacıyla yapılan Ziyaret Baraj Gölü'nün yüzeyinde ilk kez buz tabakası oluştu.
Küresel ısınmaya bağlı kuraklığın etkilerinin görüldüğü Amasya'da son 40 yılda ilk kez bu denli kar yağdı.
Meyve diyarı beldede kar kalınlığı 70 santimi geçti.
Ziyaret baraj gölünün ilk defa donduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. İnşallah bu yıl yağışla birlikte göletimiz dolacak, sularımız bol olacak” dedi.
Önemli bir turizm beldesi olan Ziyaret, her dönem piknikçilerin ve doğa meraklılarının uğrak yeri oluyor.
Öte yandan belediye ekipleri, kuşlar ve yaban hayvanları için de yemleme çalışmaları yapıyor.
Etiketler: Amasya Buzlanma Kar Yağışı
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