Küresel ısınmaya bağlı kuraklığın etkilerinin görüldüğü Amasya'da son 40 yılda ilk kez bu denli kar yağdı.

Meyve diyarı beldede kar kalınlığı 70 santimi geçti.

Ziyaret baraj gölünün ilk defa donduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. İnşallah bu yıl yağışla birlikte göletimiz dolacak, sularımız bol olacak” dedi.

Önemli bir turizm beldesi olan Ziyaret, her dönem piknikçilerin ve doğa meraklılarının uğrak yeri oluyor.

Öte yandan belediye ekipleri, kuşlar ve yaban hayvanları için de yemleme çalışmaları yapıyor.