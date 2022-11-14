Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kavşaktan dönmeye çalışan kontrolsüz sürücü, ana yoldan gelen araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Uzunköprü-Keşan kara yolu üzerinde meydana geldi.
Kavşaktan kontrolsüz çıkan araç, başka bir araca arkadan çarptı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan bir süre dışarı çıkamadı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada araçlarda ağır hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Edirne
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