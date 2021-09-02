Enez ilçesinde gerçekleştirilen programda Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 keklik bırakıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, zararlı böceklerle doğal mücadelede kekliklerin önemli yer tuttuğu belirtilerek, "Süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 200 adet keklik salımı gerçekleştirildi." denildi.

Programa, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Yalçın Bitkili ve köy muhtarları katıldı.