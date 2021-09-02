Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye binası önünde düzenlenen törende, Bülent Sayın’ın her zaman pozitif bir insan olduğunu belirtti.

Özdemir, "Arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisiyle uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Pozitif duruşu ile bize her zaman örnek olan bir insandı. Allah kendisinden razı olsun, mekânı cennet olsun, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin." dedi.

Törenin ardından kılınan cenaze namazından sonra Sayın'ın naaşı, Hıdırlık Mezarlığına defnedildi.